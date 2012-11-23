Confira o que abre e fecha no feriado de Sexta-feira Santa

As repartições públicas municipais terão mudanças no funcionamento por conta do feriado de Sexta-feira Santa (3). Na quinta-feira (2), o atendimento será normal em todos os serviços. O expediente será retomado na segunda-feira (6). Serviços essenciais seguirão sem interrupções.

PREFEITURA: O atendimento será normal na quinta-feira (2). Na sexta (3), não haverá expediente. Os serviços retornam na segunda-feira (6).

SAÚDE: As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas na sexta (3). A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funcionará normalmente todos os dias.

EDUCAÇÃO: As escolas municipais terão aulas normalmente na quinta (2) e não haverá atividades na sexta (3). As aulas retornam na segunda-feira (6), às 7h30.

COLETA DE LIXO: A coleta de lixo funcionará normalmente na quinta (2) e não será realizada na sexta (3).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR: A unidade funcionará normalmente na quinta-feira (2). Na sexta (3), estará fechada, com atendimento retomado na segunda-feira (6), às 8h.

ESTACIONAMENTO ROTATIVO: O serviço funcionará normalmente na quinta (2). Na sexta (3), não haverá cobrança.

RESTAURANTE POPULAR: O Restaurante Popular não funcionará na sexta (3) e retomará o atendimento na segunda-feira (6).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí