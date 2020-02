Na próxima semana tem feriado prolongado de Carnaval em todo o país. Por isso, não haverá expediente na Prefeitura Municipal de Paranavaí na segunda e terça-feira (24 e 25 de fevereiro), assim como nas demais repartições públicas municipais. A segunda-feira (24) foi decretada ponto facultativo para os servidores municipais. O atendimento ao público volta ao normal a partir das 13h30 de quarta-feira (26 de fevereiro). As escolas e Centros de Educação Infantil só retomam às aulas na quinta-feira, dia 27.

A Secretaria de Saúde definiu a abertura de quatro postos de saúde na segunda-feira, dia 24, que vão funcionar como unidades polo para atender a cidade por macrorregioões. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Coloninha, Vila Operária, Zona Leste e Centro vão abrir das 7h às 13h e terão reforços nas equipes, com a integração de médicos e enfermeiros dos postos de saúde mais próximos. As unidades polo terão de três a quatro médicos para o atendimento à população. Sendo assim, as UBSs ficarão fechadas apenas na terça-feira, dia 25, voltando a atender na quarta-feira (26), a partir das 13h30.

Quem precisar de atendimento médico no dia do feriado (terça-feira, 25) deverá procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. A Farmácia Municipal também vai abrir na segunda-feira (24), das 7h às 13h. O atendimento será interrompido apenas no dia do feriado (terça-feira, 25). O serviço também retorna ao normal na quarta-feira, dia 26, a partir das 13h30.

Os serviços de coleta de lixo doméstico e de lixo reciclável não serão interrompidos durante o feriado de Carnaval. A coleta será realizada normalmente, assim como a varrição das ruas. A única mudança será para quem tem o lixo coletado à noite. Na segunda e na terça-feira, dias 24 e 25, os locais onde a coleta é feita no período noturno, terão os resíduos recolhidos na parte da tarde, a partir das 14h. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

