Nas próximas terça e quarta-feira, dias 24 e 25 de dezembro, todas as repartições públicas municipais estarão fechadas para atendimento ao público por causa do recesso e feriado de Natal. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também estarão fechadas nos dias 24 e 25, e quem precisar de atendimento médico deverá procurar o Pronto Atendimento Municipal (PA). O atendimento retorna no dia 26, quinta-feira.

A Farmácia Municipal segue o mesmo cronograma da Prefeitura e fecha somente na terça e na quarta-feira, dias 24 e 25. Na quinta-feira, dia 26, o atendimento ao público retorna normalmente.

Os serviços de coleta de lixo doméstico e reciclável serão interrompidos apenas no dia de Natal, retornando na quinta-feira, dia 26. Na véspera de Natal, dia 24, alguns horários serão antecipados. A coleta da manhã, que normalmente começa às 8h, será antecipada para às 7h, e a coleta que normalmente é realizada no período noturno, será antecipada para às 13h30. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Os serviços auxiliares de varrição, jardinagem e roçada, de responsabilidade da Prefeitura, também não serão executados no dia de Natal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí