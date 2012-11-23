Confira os vencedores do Torneio de Pesca Esportiva

O 4º Torneio de Pesca Esportiva, realizado no domingo (22), no lago do Parque do Ouro Branco, reuniu 119 participantes em três categorias: Infantil, Feminino e Masculino. A classificação foi definida pelo peso do peixe.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o torneio teve como proposta incentivar o lazer, a prática responsável da pesca esportiva e a conscientização ambiental.

Confira os vencedores:

Infantil

1º lugar: José Abilio Silveira Neto, com 1.205 gramas

2º lugar: Lorenzo da Silva Vieria, com 920 gramas

3º lugar: Samuel Andrade Avelar da Silva, com 610 gramas

Feminino

1º lugar: Sirlei Cassiano da Silva, com 335 gramas

2º lugar: Telma Cecília Navarro de Jesus, com 210 gramas

3º lugar: Maria do Carmo da Silva, com 115 gramas

Masculino

1º lugar: Adriano dos Reis Rodrigues, com 875 gramas

2º lugar: Cleberson Alberguini, com 530 gramas

3º lugar: Nereu Lopes Pedro, com 375 gramas

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí