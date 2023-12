Confira quais são os espaços públicos com decoração natalina em Paranavaí

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, investiu de forma inédita para transformar o clima natalino na cidade. Com 14 pontos de decoração espalhados desde o centro até os bairros, os espaços públicos se tornaram motivo de atração.

Confira abaixo a lista de espaços públicos que estão com decoração natalina (decoração ficará até o dia 17 de janeiro):

- Praça dos Pioneiros

- Praça do Japão

- Praça Portugal

- Praça do Avião

- Parque Ouro Branco e Lago

- Casinha do Papai Noel (Parque Ouro Branco)

- Prefeitura Municipal

- Estádio Municipal

- Rua Getúlio Vargas

- Rua Manoel Ribas

- Jardim Morumbi (Praça Central)

- Jardim Ipê (Praça Central)

- Vila Operária (Praça da Igreja Católica)

- Rotatória da Vila Operária

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí