Conselho Municipal de Turismo toma posse em Paranavaí

O município de Paranavaí deu posse nesta sexta-feira (4/3) aos novos membros do Conselho Municipal de Turismo. O novo conselho conta com a representação de diversas áreas e foram eleitos para um mandato de dois anos, podendo existir apenas uma reeleição. A diretoria já foi definida e terá como presidente e vice-presidente os empresários Carlos Augusto Bezerra da Costa (Guto Costa) e Jairo Venâncio, respectivamente.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel, ressaltou a importância do Turismo na cidade. “Não temos incontáveis belezas naturais, mas temos turismo de negócios, religioso e outras formas de trazer pessoas à Paranavaí. Com o conselho ativo, há a possibilidade de recebermos recursos do Ministério do Turismo para desenvolver ações na cidade”, afirmou.

O novo presidente do Conselho de Turismo, Guto Costa, disse um pouco do que pode ser feito em Paranavaí. “Turismo não é só praia. É só olharmos em Maringá como o turismo gastronômico foi fortalecido para entendermos como existem muitas áreas com potencial. Temos que focar em ações que tragam novas pessoas venham e gastem em Paranavaí, gerando mais riqueza”.

O vice-prefeito Pedro Baraldi afirmou que o município sempre dará apoio aos conselhos. “As discussões são importantes e fazem o grupo se fortalecer. Precisamos nos unir para haja um avanço nas discussões e proposições. Queremos estar integrados com todo o conselho, pois só assim podemos desenvolver um trabalho de qualidade”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí