Consultoria entrega estudos do Plano Municipal de Saneamento Básico

O município de Paranavaí recebeu da consultoria da Fundação Fafipa os resultados dos estudos do Plano Municipal de Saneamento Básico. O documento, após análises dos técnicos da prefeitura, será encaminhado à Câmara de Vereadores.

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem como objetivo promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente, contribuir para organizar a gestão e estabelecer as condições para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, de forma a que cheguem a todo cidadão, integralmente, sem interrupção, com eficiência e qualidade.

O PMSB tem ainda como objetivos dotar o gestor público municipal de instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazos, de forma a atender as necessidades presentes e futuras de infraestrutura sanitária do município, além de contribuir para preservar a saúde pública e as condições de salubridade do habitat humano, bem como priorizar a participação e o empoderamento da sociedade, por meio da participação e controle social.

O plano deve contemplar os quatro componentes do saneamento básico, que compreendem, necessariamente: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas.

Além do PMSB, a consultoria também trabalha com a revisão do plano de manejo do Ribeirão Arara e a elaboração de um plano de manejo para o Ribeirão Caiuá.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí