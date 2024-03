Contribuintes podem doar parte do Imposto de Renda para os fundos municipais que atendem crianças, adolescentes, idosos e deficientes

O Município de Paranavaí iniciou uma campanha para arrecadar doações para três fundos municipais: o da Criança e do Adolescente, o da Pessoa Idosa, e o da Pessoa com Deficiência. Para realizar a doação, o contribuinte pode doar parte do seu Imposto de Renda sem pagar nada a mais. As Pessoas Jurídicas podem deduzir até 1% do Imposto de Renda devido e Pessoas Físicas até 6%.

Ao destinar sua doação, o contribuinte tem uma oportunidade de exercer participação ativa no controle social de recursos públicos, pois decide conscientemente que parte de seu Imposto de Renda será direcionado para ações definidas pela Constituição Federal como prioritárias, cuja execução e resultados poderão acompanhar.

Conforme dados da Receita Federal, Paranavaí tem potencial de doar aproximadamente R$ 4,1 milhões em Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas.

Em Paranavaí, vários projetos são financiados com recursos oriundos do Imposto de Renda por meio dos três Fundos. A doação é segura é pode ser feita inclusive por quem tem imposto a ser restituído. Conheça os projetos executados pelas entidades e fale com seu contador para contribuir com parte do seu imposto.

Contribuições – A primeira maneira de contribuir é doar por meio do próprio programa gerador da declaração de Imposto de Renda. Neste caso, as Pessoas Físicas podem deduzir até 3% do imposto devido. O pagamento da DARF referente à doação deve ser efetuado até o último dia útil de abril.

Para fazer a doação fora da declaração do Imposto de Renda, a destinação deve ser feita por meio de boleto bancário ou depósito na conta bancária do fundo.

O boleto bancário pode ser retirado na Sede dos Conselhos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às17h, na Rua Pernambuco, nº 517 - Centro.

O contribuinte pode ainda escolher o Fundo para o qual deseja doar e fazer o depósito bancário identificado nas seguintes contas:

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI

CNPJ:17.557.231/0001-01

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2957

Conta: 000127-7

Operação: 006

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CNPJ: 12.903.699/001-89

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2957

Conta: 0000222-2

Operação: 006

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

CNPJ: 49.156.843/0001-70

Banco: Caixa Econômica

Agência: 2957

Conta: 71077-4

Operação: 006

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí