Convite para Audiência Pública sobre Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2026

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria de Fazenda, convida para audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2026, em atendimento à Lei Complementar nº 101/2022 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Data: 29 de maio de 2026 (sexta-feira)

Horário: 10 horas

Local: Câmara Municipal de Paranavaí

A apresentação será realizada também de maneira on-line, com transmissão pelos canais de comunicação da Câmara Municipal de Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí