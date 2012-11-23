Convite para Audiência Pública sobre Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2026

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A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria de Fazenda, convida para audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2026, em atendimento à Lei Complementar nº 101/2022 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Data: 29 de maio de 2026 (sexta-feira)
Horário: 10 horas
Local: Câmara Municipal de Paranavaí
A apresentação será realizada também de maneira on-line, com transmissão pelos canais de comunicação da Câmara Municipal de Paranavaí.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí