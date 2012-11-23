Copel leva a Paranavaí mutirão de podas, educação energética e atendimento à população

A Copel está com as equipes mobilizadas em Paranavaí em uma frente de trabalho de poda de árvores junto à rede elétrica na área urbana do município. Os trabalhos, feitos em conjunto com a prefeitura, começaram no último dia 11 e seguem até o final de maio.

Até o momento, o serviço contabilizou a poda de mais de 1,5 mil árvores em toda a cidade. Conforme o gerente da Base de Campo da Copel em Paranavaí, Sérgio Pinheiro, esse serviço é essencial para reduzir desligamentos, evitar interrupções causadas pelo contato da vegetação com a rede e garantir maior confiabilidade no sistema elétrico. "A manutenção preventiva aumenta a qualidade da energia entregue aos nossos clientes”, diz.

O mutirão contempla a poda, trituração e o recolhimento dos resíduos. Equipes da Copel atuam com apoio da prefeitura de Paranavaí, que promove a organização do trânsito e a adequada destinação do resíduo. Durante a execução, pode haver interdições parciais em vias.

USO RACIONAL DA ENERGIA – Ações de conscientização para crianças sobre segurança com a energia elétrica também são promovidas pela Copel, por meio do programa Iluminando Gerações, que leva palestras às escolas públicas. As atividades acontecem de forma lúdica com alunos do quinto ano e abordam a conscientização sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica.

A atividade em Paranavaí começou nesta terça-feira (26) e segue até sexta (29), às13h30, nas seguintes escolas municipais: Pedro Real (26), Santos Dumont (27), Ilda Campano Santini (28) e Rotary Arenito (29), com a participação de cerca de 150 alunos. Os estudantes receberão materiais educativos para reforçar os conceitos apresentados.

Sérgio Pinheiro ressalta a importância da abordagem pedagógica. “Quando levamos temas como segurança com energia elétrica, consumo consciente e sustentabilidade para as crianças, estamos formando cidadãos mais conscientes e multiplicadores dessas informações dentro de casa e da comunidade”, afirma.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO – Além das ações operacionais e educativas, a Copel também reforça a presença no município com atendimento direto à comunidade. A Companhia realizou atendimento itinerante à população de Paranavaí desde a última sexta-feira (22) e até esta terça-feira, por meio de unidade móvel instalada em pontos estratégicos da cidade.

A iniciativa leva serviços e orientações diretamente ao público, permitindo a resolução de demandas como emissão de segunda via da fatura, consulta de débitos, troca de titularidade e acesso ao histórico de consumo, além de esclarecimentos gerais sobre os serviços da companhia. O atendimento é feito por ordem de chegada e tem como objetivo facilitar o acesso da comunidade às soluções da Copel de forma ágil e próxima.

Fonte: Agência Estadual de Notícias