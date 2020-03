O Comitê de Operação de Emergência (COE) de Paranavaí, em reunião realizada nesta sexta-feira (27), decidiu que o comércio poderá voltar ao seu funcionamento a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de março. A medida será uma recomendação e não uma determinação.

“Serão estabelecidas algumas regras e exigências, mas vamos liberar a abertura do comércio a partir da próxima segunda. É importante lembrar que as empresas precisam ter hábitos higiênicos e disponibilizar equipamentos de proteção individual para os funcionários. Essa medida não quer dizer que a doença acabou ou não estamos em perigo. As pessoas precisam se conscientizar e procurarem se manter isoladas e só sair de casa para fazer o que for realmente necessário”, disse o prefeito KIQ.

Apesar da liberação da abertura do comércio por parte do município, o decreto estadual que proíbe a abertura de shoppings centers, academias e escolas públicas e privadas continua tendo validade.

O COE é composto por entidades da sociedade civil organizada, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e do Ministério Público. Estes representantes se reúnem a cada 48 horas a fim de deliberar sobre a situação de pandemia, cabendo à Secretaria de Saúde expedir atos necessários para seu funcionamento e convocação.

Mais informações serão divulgadas com a publicação de um novo Decreto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí