Coronavírus: Município publica decreto com novas recomendações e flexibilizações

O município de Paranavaí publicou nesta sexta-feira (15/5) no Diário Oficial Eletrônico o Decreto 21.268/2020 com novas recomendações e flexibilizações para determinadas atividades durante o período da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Sobre as sessões da Câmara de Vereadores de Paranavaí, caberá ao próprio Poder Legislativo, na esfera de sua competência e autonomia constitucional, a promover sessões de deliberações ordinárias e/ou extraordinárias, na forma de seus atos internos, recomendando-se o respeito às regras de distanciamento social e outras medidas estabelecidas pelos órgãos técnicos em todas as suas esferas.

O município também alterou de 5 para 10 o número de pessoas que poderão estar presentes para a realização das celebrações religiosas, para fins exclusivos de transmissão virtual, vedado a participação de pessoas que estejam no grupo de risco, devendo em todos os casos serem observadas as demais recomendações e imposições do Poder Público.

O Decreto também autoriza, excepcionalmente, a realização de cerimonial de Colação de Grau pela Unespar (Campus de Paranavaí) a ser realizado no Centro de Eventos da universidade, limitando-se a participação apenas dos graduandos e dos profissionais necessários para celebração do evento, respeitadas as diretrizes dos órgãos sanitários do Município, notadamente quanto ao distanciamento entre os participantes, uso obrigatório de máscaras e utilização de meio adequado para higienização das mãos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí