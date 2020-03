Em atenção aos Decretos Estaduais que dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), o município de Paranavaí suspendeu por tempo indeterminado todas as etapas do concurso público nº 001 e 002/2020.

Assim que a situação em âmbito nacional seja normalizada, um novo cronograma do concurso público será publicado e as inscrições serão abertas novamente. Os candidatos que fizeram a inscrição e impressão o boleto poderão pagá-lo normalmente ou gerar uma segunda via para pagamento quando do retorno das atividades do concurso público.

É de responsabilidade dos candidatos acompanhar todos os atos do concurso por meio de publicações oficiais disponíveis nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br, no site oficial da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios disponível em www.diariomunicipal.com.br/amp

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí