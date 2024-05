Corrida Maluca é adiada para o fim do mês de junho

O município de Paranavaí decidiu adiar a realização da 3ª Corrida Maluca. O evento que estava marcado para os dias 18 e 19 de maio, no Parque Ouro Branco, será transferido para os dias 29 e 30 de junho.

Os participantes da Corrida Maluca e do Cosplay Maluco já foram avisados sobre o adiamento do evento. As empresas envolvidas no Chamamento Público estão sendo avisadas, assim como quem está se inscrevendo para o cadastramento de food trucks.

“Consideramos que não é o momento de realizar o evento, visto tudo que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. O município vai, nos próximos dias, destinar equipes, equipamentos e recursos para ajudar os gaúchos neste momento tão delicado. Diversas secretarias estarão engajadas com esta causa, portanto, tornou-se inviável a realização do evento”, explicou o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí