Creas passa a atender em novo endereço em Paranavaí

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Paranavaí passou a funcionar em novo endereço. A unidade, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, agora atende na Rua Miljutin Cogej, nº 101, no Jardim Curitiba, próximo à Casa da Cultura.

O Creas é responsável pela organização e oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, destinados a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Entre o público atendido estão crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e pessoas em situação de rua.

Na unidade são executados o Serviço de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos (Paefi), o Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa e o Serviço de Abordagem Social.

Além dos atendimentos especializados, o Creas também oferta o Banho Social, serviço voltado à população em situação de rua, que garante banho, acesso ao saneamento básico e café da manhã. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h e das 13h30 às 15h30.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí