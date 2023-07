Credencial especial para estacionamento de idosos e deficientes deve ser solicitada na Ditran

Idosos e deficientes que precisam da credencial especial para estacionamento podem solicitar o documento na Diretoria de Trânsito (Ditran), que está de endereço novo. Quem apresentar os documentos necessários terá a sua credencial de forma instantânea.

A credencial terá validade de cinco anos, no caso de pessoa idosa ou de pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade permanente; ou no caso de pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade temporária, não excedendo um ano.

A credencial terá validade somente quando utilizada da seguinte forma: documento original; dentro do período de validade; para transporte do beneficiário; e no painel do veículo com a frente voltada para cima.

Para solicitar a credencial são necessários os seguintes documentos:

Idoso

• Cópia do documento do solicitante (CNH ou RG caso o solicitante não seja habilitado);

• Comprovante de residência; Solicitação de Credencial para estacionamento em vagas exclusivas

Deficiente Com Comprometimento De Mobilidade

• Cópia do documento do solicitante (CNH ou RG caso o solicitante não seja habilitado);

• Comprovante de residência;

• Cópia do LAUDO médico atualizado contendo o CID da deficiência que compromete a mobilidade, onde deve estar a prescrição médica em acordo com o a Resolução do CONTRAN 965/2022, determinando se a deficiência é permanente ou temporária. (INSS/DETRAN/LAUDO MÉDICO)

Mudanças na Ditran – A nova sede da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público fica na Praça Brasil, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro. Além do novo endereço, a Ditran também passou pela mudança no horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h ininterrupto, e sem atendimento aos sábados.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí