Dados do Censo Demográfico do IBGE apontam crescimento populacional e de arrecadação em Paranavaí

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (28/6) dados sobre o último Censo Demográfico, realizado no ano de 2022. Em Paranavaí, houve um crescimento de 12,7% da população. Em 2010 eram 81.590 habitantes e em 2022 o município atingiu a marca de 91.950 habitantes.

Os números do Censo Demográfico 2022 também apontam que em Paranavaí há uma média de 2,67 moradores por domicílio e que em um ranking populacional, o município ocupa a 25ª colocação no Paraná e 60ª colocação na região sul do país.

“Somos um município em ascensão e os números mostram isso. Tínhamos a expectativa de um crescimento ainda maior, mas mesmo assim, devemos comemorar que conseguimos avançar. Estamos desenvolvendo políticas públicas e deixando o município na rota de desenvolvimento e esperamos que no próximo Censo possamos superar a marca de 100 mil habitantes”, disse o prefeito de Paranavaí, Delegado KIQ.

Sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), com o crescimento confirmado, a expectativa é de que mais recursos sejam repassados aos cofres públicos. “Com o crescimento confirmado, que estava no coeficiente 2.8, agora passou para o coeficiente 3.0 de repasse do FPM. Nossa estimativa é que tenhamos um incremento de aproximadamente R$350 mil por mês (mais de R$4 milhões por ano) de arrecadação. Sem dúvidas, será um recurso muito bem-vindo e que ajudará o município na execução de obras”, afirmou o secretário de Fazenda, Gilmar Pinheiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí