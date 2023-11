Decorações de natal começam a ser instaladas em Paranavaí

O fim de ano se aproxima e o clima natalino já começa a invadir Paranavaí. Nesta semana, após homologação dos processos de licitações, foram iniciadas as instalações das decorações de natal em toda a cidade. Os enfeites serão colocados em ruas do centro e de alguns bairros, além dos parques.

“Nós optamos por fazer um natal diferente e melhorar ainda mais em relação ao ano passado. Fizemos 5 lotes de licitação e venceram 5 empresas diferentes. Como cada uma ficou com um ponto específico, acreditamos que o prazo de instalação, que é até o dia 27 deste mês, será cumprido integralmente. Vamos iluminar e criar um clima natalino nos bairros, nos parques, e também no centro da cidade”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

O município também já tem definida a programação para chegada do Papai Noel e da abertura da Casinha. A chegada está marcada para o dia 1º de dezembro, a partir das 19h30, na Praça dos Pioneiros. Já a Casinha do Papai Noel estará aberta para visitas a partir do dia 4 de dezembro, no Parque Ouro Branco. Os horários de funcionamento serão: das 18h às 23h nos dias de semana e sábados; e das 16h às 22h30 aos domingos.

“Esperamos que a população goste e aproveite este fim de ano com um clima empolgante e contagiante. Temos certeza que este natal será ainda melhor, pois estamos construindo ao longo dos anos um clima bom na cidade. Isso também tem como objetivo proporcionar que pessoas das cidades vizinhas venham nos visitar e aqueçam a nossa economia”, afirmou Carlos.

O secretário ainda falou sobre a importância de cuidar das estruturas de decoração. “No último ano, vimos imagens de famílias dentro das estruturas e pedimos a todos que tenham cuidado. Elas não são feitas para que as pessoas entrem, mesmo que por pouco tempo para fazer fotos. Tenham atenção com crianças para que não haja nenhum problema e as famílias aproveitem a decoração e o clima natalino da melhor forma possível”, finalizou Carlos.

