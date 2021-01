Decreto Municipal estabelece pontos facultativos de 2021

A administração municipal publicou no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, o Decreto Municipal nº 21.783/2020, que estabelece os pontos facultativos no âmbito municipal para o ano de 2021.

Veja também: 2021 terá três feriados nacionais prolongados

Serão considerados pontos facultativos os dias 15 e 16 de fevereiro (segunda e terça-feira de Carnaval); 17 de fevereiro (quarta-feira de Cinzas) até às 13h30 (o expediente será das 13h30 às 17h); 4 de junho (sexta-feira posterior ao feriado de Corpus Christi); 6 de setembro (segunda-feira, véspera do feriado da Independência do Brasil); 11 de outubro (segunda-feira, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil); 29 de outubro (transferência da comemoração do Dia do Servidor Público); 1º de novembro (segunda-feira, véspera do feriado de Finados); 24 de dezembro (sexta-feira véspera de Natal); e 31 de dezembro (sexta-feira véspera de Ano Novo).

Segundo o Decreto, também fica transferida a comemoração do aniversário de emancipação política do município (14 de dezembro) para o dia 3 de janeiro de 2022 (segunda-feira).

Caberá aos secretários municipais a responsabilidade de preservar o funcionamento dos serviços essenciais de caráter ininterrupto nos dias de ponto facultativo.

O Decreto na íntegra está disponível no Diário Oficial eletrônico, através do link: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/297751AE/

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí