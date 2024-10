Decreto Municipal nomeia equipe de Transição de Governo em Paranavaí

Foi publicado nesta quarta-feira (23/10), no Diário Oficial dos Municípios, o Decreto nº 26.761, que institucionaliza a transição do Governo de 2021/2024 para o Governo de 2025/2028 do município de Paranavaí, através da nomeação de uma equipe formada por representantes das duas gestões.

“Além de atender aos princípios de transparência e eficiência previstos na Constituição Federal, o objetivo principal dessa nomeação é que o futuro chefe do Executivo tenha acesso às informações governamentais necessárias para o início do seu mandato. A equipe de transição tem três pessoas indicadas pela atual gestão e três pessoas indicadas pelo prefeito eleito, Mauricio Gehlen. Essa equipe trabalhará com o acesso às informações de interesse da transição, poderá fazer reuniões com secretários e outras chefias dos órgãos do Poder Executivo e outras ações que julgarem necessárias ao processo de transição”, explica o prefeito KIQ.

Foram nomeados como representantes do Poder Executivo, os secretários municipais Américo Pontes de Castro (Comunicação), Andréia Martins Vilar (Saúde) e Rafael Torrente (Cultura). O prefeito eleito, Maurício Gehlen, indicou os seguintes nomes para compor a equipe de transição: Carlos Henrique Scarabelli (Kaká), Rafael Benjamin Cargnin Filho e Rui Nunes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí