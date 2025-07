Defesa Civil atua no combate a incêndio em Paranavaí

Nesta terça-feira, 1º de julho, a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil de Paranavaí foi acionada para atender a um foco de incêndio no “buracão” da Rua Visconde de Taunay, no Jardim São Jorge. A ocorrência foi identificada pela Guarda Municipal, que relatou uma grande quantidade de fumaça atingindo residências próximas.

A situação foi prontamente comunicada ao Corpo de Bombeiros e contou com o apoio imediato das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Infraestrutura. Um trator esteira e dois caminhões-pipa foram mobilizados para conter as chamas, que ameaçavam se alastrar para áreas de vegetação adjacentes e outras partes do bairro.

“Graças à rápida e eficaz ação conjunta entre os Bombeiros, a Defesa Civil e os demais órgãos municipais, o incêndio foi contido antes que atingisse proporções mais graves. A fumaça chegou a invadir casas próximas, gerando transtornos à população local, mas, até o momento, não há registro de vítimas atendidas em decorrência da ocorrência”, afirmou Ademir Giandotti Júnior, coordenador da Defesa Civil de Paranavaí.

As equipes permanecem no local realizando o monitoramento e o rescaldo, a fim de garantir a extinção completa das chamas e da fumaça. A causa do incêndio ainda será investigada.

A Defesa Civil reforça o alerta à população sobre os riscos das queimadas, especialmente em períodos de tempo seco.

“É fundamental evitar o uso de fogo para limpeza de terrenos ou descarte de lixo, pois essas práticas podem ser suficientes para provocar incêndios de grandes proporções”, destacou Giandotti.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí