Defesa Civil de Paranavaí inicia visitas às comunidades rurais para atualização do Plano de Contingência

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Paranavaí iniciou no início de junho uma série de visitas às comunidades rurais mais afastadas do município. Segundo a Defesa Civil, a ação faz parte da atualização do Plano Municipal de Contingência (Placon), ferramenta vinculada ao Sistema Informatizado de Defesa Civil (Sisdc), utilizada no planejamento de medidas de preparação e resposta a situações de desastre.

Durante as visitas, as equipes também orientam os moradores sobre o cadastro para o recebimento de alertas meteorológicos. Com o cadastro, a população passa a receber avisos sobre mudanças nas condições do tempo, permitindo que tome decisões com antecedência diante de situações de risco.

"Vamos orientar a população para que faça o cadastro e receba os alertas. Muitas mudanças no tempo acontecem em poucas horas. Com essas informações, as pessoas podem adiar uma viagem ou rever um compromisso, reduzindo a exposição a situações de risco", afirmou o Diretor de Operações da Defesa Civil, Dr. Ademir Giandotti Jr., que também é secretário municipal de Segurança e Trânsito do municípo.

De acordo com a Defesa Civil, após a conclusão das visitas será elaborado um diagnóstico da malha viária rural e dos pontos considerados mais críticos.

O documento será encaminhado às secretarias municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano, Agricultura, Meio Ambiente, Assistência Social, Administração e Segurança e Trânsito para subsidiar o planejamento de futuras intervenções.

“Esse levantamento contribuirá para a definição de prioridades em trechos que exigem melhorias, buscando manter o acesso às comunidades, facilitar o escoamento da produção agrícola e reduzir o risco de isolamento de famílias durante períodos de chuvas intensas”, disse o secretário da Defesa Civil, Marcelo Souza.

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, Paranavaí possui uma das maiores malhas viárias rurais da região, com mais de 580 quilômetros de estradas distribuídos em aproximadamente 70 vias rurais. O município faz divisa com Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá, Alto Paraná, Tamboara, Nova Aliança do Ivaí, Mirador, Amaporã, Guairaçá e Terra Rica. Ao norte, o limite territorial é com o estado de São Paulo, tendo o Rio Paranapanema como divisa natural.

De acordo com a Defesa Civil, as ações de planejamento e prevenção são realizadas de forma contínua ao longo do ano, com foco na gestão de riscos e na preparação do município para situações de emergência.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí