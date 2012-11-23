Defesa Civil de Paranavaí recebe moção de aplauso da Câmara Municipal

A Defesa Civil de Paranavaí recebeu, nesta segunda-feira (8/12), uma Moção de Aplauso da Câmara Municipal, em reconhecimento ao trabalho realizado pela instituição no atendimento à população e na prevenção de riscos no município. A homenagem é de autoria dos vereadores Carlos Augusto, José Galvão e Josival Moreira.

A moção destaca a atuação da equipe da Defesa Civil em ocorrências emergenciais, ações preventivas, monitoramento climático e suporte às famílias em situações de vulnerabilidade. O documento ressalta ainda a dedicação dos profissionais, que desempenham um papel essencial na proteção e segurança dos moradores.

A Prefeitura de Paranavaí agradece à Câmara Municipal pelo reconhecimento e parabeniza a equipe da Defesa Civil pelo trabalho prestado à comunidade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí