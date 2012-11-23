Defesa Civil intensifica ações preventivas na zona rural de Paranavaí

Seguindo o Plano Municipal de Contingência, a Defesa Civil de Paranavaí iniciou, nesta quarta-feira, 22 de julho, as visitas e orientações aos moradores da área rural do município. Entre os temas abordados estão as medidas de segurança e a distribuição de materiais informativos voltados à prevenção de desastres. As primeiras visitas desta semana foram realizadas na região da Estrada Pioneiro Ravidute Jesus de Souza.

Durante a ação, as famílias receberam informações sobre a importância da adoção de medidas preventivas diante de eventos climáticos extremos e foram orientadas sobre como realizar o cadastro no sistema de alertas da Defesa Civil.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil e diretor de Operações, Ademir Giandotti, além das visitas, os agentes estão realizando o cadastro e mapeamento dos pontos de risco, facilitando o trabalho da equipe em situações de emergência causadas por desastres naturais.

"Nós queremos fortalecer ainda mais a cultura da prevenção, aproximar o órgão da população e garantir que um número cada vez maior de moradores esteja preparado para agir de forma segura diante de situações de risco que podem acontecer a qualquer momento", disse Giandotti.

O secretário da Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), Marcelo Souza, destacou que o cadastro junto à Defesa Civil pode ser realizado gratuitamente, permitindo que os moradores recebam os alertas com antecedência. A ferramenta contribui para a adoção de medidas preventivas e amplia a segurança das famílias que vivem em áreas mais afastadas do perímetro urbano.

"O cadastro permite que a população receba, por mensagem de texto, avisos sobre a possibilidade de ocorrência de fenômenos como chuvas intensas, vendavais, granizo e outras situações que possam representar riscos. Para se cadastrar, basta que o munícipe envie um SMS para o número 40199 com o CEP da localidade onde reside. É um procedimento rápido e prático, que não leva muito tempo, mas é de suma importância", explicou Souza.

De acordo com a Defesa Civil, as visitas às propriedades rurais continuarão sendo realizadas ao longo de todo o ano, em diferentes regiões de Paranavaí, fortalecendo as ações de prevenção e ampliando a aproximação entre o órgão e a comunidade rural.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí