Defesa Civil recomenda medidas preventivas durante o fenômeno El Niño em Paranavaí

A Defesa Civil de Paranavaí acompanha as projeções meteorológicas para o segundo semestre, diante da possibilidade de ocorrência de chuvas mais intensas associadas à influência do fenômeno El Niño. O cenário leva o órgão a indicar a adoção de medidas preventivas para reduzir riscos em períodos de instabilidade climática.

Entre as recomendações estão a manutenção de telhados, a limpeza de calhas e a verificação das condições de escoamento da água em residências e imóveis. Em dias de tempestade, a indicação é evitar o trânsito por áreas alagadas e não permanecer sob árvores.

Também há alerta para sinais que podem indicar situações de risco, como rachaduras em muros ou no solo e inclinação de postes. Em casos como esses, a orientação é sair imediatamente do local.

“O acompanhamento das previsões é contínuo. A população pode colaborar adotando cuidados simples no dia a dia e observando sinais que indiquem risco, o que ajuda na prevenção de ocorrências”, afirmou o secretário da Defesa Civil de Paranavaí, Marcelo Gomes de Souza.

ALERTAS GRATUITOS - O serviço gratuito de alertas por SMS está disponível. Para receber as mensagens, o morador deve enviar o CEP da residência para o número 40199. O cadastro permite o recebimento de avisos sobre situações de risco e eventos climáticos na região.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí