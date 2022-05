Tomou posse na noite desta segunda-feira (23/5), em sessão solene na Câmara de Paranavaí, o suplente de vereador pelo Partido Progressista (PP), Delcides Pomin Júnior. Ele ocupa a vaga do vereador Roberto Picoreli (Pó Royal), afastado temporariamente de suas funções legislativas.

Após a posse oficial e juramento, Pomin Júnior utilizou a palavra para agradecer a Deus, aos familiares, amigos e eleitores pelo apoio e lembrou da trajetória política de seu pai, Delcides Pomin, vereador por quatro mandatos e presidente desta Casa de Leis nas gestões de 1971 a 1972 e 1989 a 1990, falecido em 1999. “Relutei em seguir na vida política, mas inspirado na pessoa que foi o meu pai, um político nato e exemplar, com uma visão a frente do seu tempo, sempre envolvido e empenhado em contribuir para tornar Paranavaí um polo de desenvolvimento [...] Estou assumindo hoje de forma provisória, mas com o compromisso de representar não só aqueles que estiveram ao meu lado, e confiaram a mim o seu voto, mas toda a população de Paranavaí”, disse.



Delcides Pomin Júnior é empossado no Legislativo Paranavaiense





E finalizou seu pronunciamento: “Me comprometo a trabalhar e legislar pelo desenvolvimento do nosso município, e me disponho a atender a demanda da população com muita responsabilidade e dedicação. Espero contar com o apoio de todos os vereadores e funcionários desta Casa de Leis”.

O presidente da Câmara, Leônidas Fávero Neto, em nome dos vereadores desejou ao empossado um profícuo mandato em prol da população.

Participaram da cerimônia de posse, a mãe Almerina, a esposa Janecleia, o filho Pietro e amigos.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí