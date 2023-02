Demolições fazem parte de projeto para construção da nova sede da Ditran e Guarda Municipal

O município de Paranavaí deu início ao projeto de construção da nova sede da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito (Seprovpat), que vai abrigar a Diretoria de Trânsito (Ditran) e a Guarda Municipal. As primeiras demolições de imóveis aconteceram no último sábado, dia 11/2, na região da Praça Brasil, no centro da cidade.

O projeto da nova sede da Seprovpat tem como intuito facilitar os atendimentos da Ditran e da Guarda Municipal, que ficarão no mesmo local. “Ter esses dois importantes serviços na região central da cidade vai ser um grande facilitador. A população terá mais acesso, mais segurança nas proximidades do terminal e o município vai deixar para trás mais um aluguel e ir para imóvel próprio”, enfatiza o prefeito KIQ.



A primeira etapa das demolições ocorreu normalmente. “No total, serão demolidos 10 imóveis. A primeira etapa já foi realizada e nas próximas semanas devemos finalizar o restante.”, explica o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Matheus Buchner.



Para executar as demolições e construir a nova sede da Seprovpat, Ditran e GM, o município investiu aproximadamente R$ 2,4 milhões nas desapropriações e possui os alvarás necessários. A expectativa é de que com os projetos finalizados a licitação seja realizada até o meio do ano. O valor de investimento da obra vai girar em torno de R$ 5 milhões.



Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí