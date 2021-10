O município de Paranavaí trabalha intensamente a conscientização ambiental, a importância de bons hábitos e como a preservação do meio ambiente é necessária para o bem estar de todos. Infelizmente, nem sempre esse trabalho de conscientização é suficiente.

Na última semana, servidores da Secretaria de Meio Ambiente viram um fato que tem sido recorrente em Paranavaí: lixo descartado de forma irregular. Desta vez, o fato foi constatado na estrada que fica nos arredores do aeroporto municipal Edu Chaves.



Descarte de lixo: você também é responsável pela preservação do meio ambiente





“A quantidade de lixo no local assusta, pois o município espera que as pessoas façam o que é correto e descartem seus resíduos de maneira apropriada. Investimos em campanhas nos caminhões de lixo e também em outdoors com mensagens de conscientização ambiental, mas quando nos deparamos com situações como esta, percebemos que não surgiu o efeito esperado”, lamenta o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Portanto, a reflexão necessária quando esse assunto surge à tona, é de que todos precisam fazer a sua parte. “O descarte irregular de lixo é um dos causadores de inúmeros problemas ambientais que temos no Brasil. A cultura do descarte irregular precisa ser superada. Pedimos a colaboração da população que cada um faça sua parte e também ajude a fiscalizar, pois só assim teremos algum resultado positivo”, disse o secretário.

Esse tipo de lixo encontrado na estrada do aeroporto que foi descartado de forma irregular é coletado pelo menos três vezes por semana na porta de todas as residências de Paranavaí. Lembrando que o descarte irregular de lixo pode acarretar em multas que variam de R$ 80 até R$ 14 mil.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí