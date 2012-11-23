Descarte no 'buracão' da Vila Operária será encerrado até setembro de 2026

O município de Paranavaí irá encerrar completamente o descarte de resíduos no “buracão” da Vila Operária até setembro de 2026. Neste momento, o local já conta com vigia, câmeras de monitoramento e rondas da Guarda Municipal para coibir o uso irregular da área e na região.

Nesta quarta-feira (29), os secretários municipais Alessandro Cordeiro (Meio Ambiente), Dr. Ademir Giandotti Junior (Segurança e Trânsito), Lucas de Oliveira (Administração) e Amauri Martineli (Comunicação Social) estiveram no local, acompanhados pelo diretor da Guarda Municipal, Vagner Quirino, para verificar o funcionamento das medidas adotadas.

A partir de agora, qualquer pessoa que chegar ao “buracão” para descartar resíduos passará por uma triagem e será orientada a utilizar o Ecoponto, localizado no Jardim Morumbi.

O Ecoponto foi inaugurado no dia 17 de março. O local é adequado para o descarte de pequenos volumes de entulho, recicláveis, móveis e outros materiais, com a destinação ambientalmente correta.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito explicou como será o funcionamento desse controle no “buracão”. “Esse ponto é conhecido há décadas pelo descarte irregular. Nesta gestão intensificamos o controle de acesso. As pessoas que chegam até aqui passam por uma triagem, informam o tipo de material e recebem orientação para levar esses resíduos até o Ecoponto no Jardim Morumbi. Não será mais permitido fazer o descarte aqui”, explicou o secretário.

Segundo ele, a medida atende a uma orientação do Ministério Público, por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que prevê o encerramento das atividades no local.

O secretário municipal de Meio Ambiente disse que a mudança tem como foco organizar o descarte e evitar danos ambientais. “Precisamos garantir que os resíduos tenham o destino correto. Quando o descarte é feito de forma irregular, isso se torna um problema ambiental. Agora, com o Ecoponto em funcionamento, a população tem um local adequado, e esse tipo de prática precisa deixar de acontecer”, explicou Cordeiro.

NOVO ECOPONTO NO JARDIM SÃO JORGE - Como parte do planejamento, o município também prevê a implantação de um novo Ecoponto no Jardim São Jorge. A expectativa é que isso ocorra até o fim de 2026 ou no primeiro semestre de 2027.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí