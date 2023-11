Desembargador José Laurindo de Souza Netto é agraciado com Título de Cidadania Honorária

O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, José Laurindo de Souza Netto recebeu nesta segunda-feira (13/11), a mais alta honraria do Legislativo Paranavaiense, o Título de Cidadão Honorário. Proposto pela então vereadora Fernanda Zanatta, que em agosto renunciou seu mandato, a honraria foi entregue pelo presidente da Casa de Leis, Luís Paulo Hurtado e pela advogada Célia Zanatta, tia de Fernanda, que utilizou a palavra para saudar o homenageado.

“Estamos aqui, acima de tudo, para homenagear o compromisso, a responsabilidade, a permanente disponibilidade desse jurisconsulto cidadão brasileiro que luta pela democracia, pela liberdade e pela igualdade, sempre com um sorriso no semblante, além da simplicidade e humildade. [...] Um jurisconsulto preocupado em aproximar o direito as leis e o acesso dos cidadãos à justiça, e em especial, promover a pacificação social neste país permeado pela desigualdade. Afinal, onde reina a paz viceja a prosperidade. [...] A partir de hoje, desembargador Dr. José Laurindo de Souza Netto, receba nosso reconhecimento e aceite a honraria que lhe é conferida, de ser um paranavaiense pleno, em lei, de fato e de direito, e para sempre”, enalteceu Célia.

Representando o prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes (Delegado KIQ), o procurador do Município, Washington Aparecido Pinto, registrou a satisfação de participar da entrega da homenagem ao desembargador, mediante aprovação unânime pelos vereadores. “Relembrando sua atuação, em plena pandemia, na qualidade de presidente do TJ, o poder público foi agraciado por duas apreciações, muito céleres, em duas ocasiões de suspensão de liminar. Naquelas decisões que atuei em nome da advocacia pública municipal eu vi a técnica de sua excelência e pude testemunhar o honroso e brilhante currículo que possui”, afirmou o procurador.

O promotor de Justiça, Pedro Ivo Andrade destacou a atuação do magistrado como pessoa e profissional. “Professor respeitadíssimo, com escritos jurídicos de renome estadual, nacional e até mesmo internacional. A leitura do seu currículo mostra sua vasta produção acadêmica e todo o legado que deixa na área jurídica. Com sua simplicidade, seu carisma, de trato simples, se tornou um amigo muito querido. Eu parabenizo esta Casa pela escolha do nosso homenageado, uma pessoa merecedora deste título”, declarou Andrade, em nome do procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacoia, ocasião em que se lembrou do tempo em que exerceu o cargo de promotor de Justiça por 9 anos, em Paranavaí, ao qual também foi agraciado com o Título de Cidadão Honorário.

Após a entrega, emocionado, o mais novo cidadão honorário paranavaiense agradeceu a homenagem, destacou a importância de Deus, da família e dos amigos em sua trajetória de vida e ressaltou a responsabilidade em promover a democracia, a liberdade e o bem comum.

“É um período de reflexão da minha vida nesta caminhada. A primeira palavra que me vem é a gratidão. É muito importante agradecer a Deus, antes de mais nada, por estar vivenciando este momento de conexão, afeto, de respeito recíproco, de construção em conjunto, e dos amigos que tenho feito nesta vida. [...] É um momento de compartilhar esta honraria que recebo com muito orgulho. [...] São 34 anos de exercício de função jurisdicional e 37 anos de magistério superior, de busca por conhecimento e confesso que ainda temos muito a aprender. Como dizia a escritora Clarice Lispector, ‘aquilo que eu não sei é a minha melhor parte’, porque aquilo que você não conhece, te traz a possibilidade de recriar, de reinventar uma nova fase, e é isso que vivo neste momento. Me insiro dentro de um novo contexto onde procuro dar vazão as aptidões da minha personalidade para servir porque tenho consciência que o poder do saber é servir à sociedade, ao próximo e à necessidade humana. [...] Eu recebo esta homenagem como um sentimento de pertencimento a esta comunidade. É uma honra, um orgulho, um compromisso que faço com todos de defendê-la e alinhá-la dentro de toda a perspectiva republicana, buscando sempre fomentar valores que elevem o ser humano, assim teremos uma sociedade mais livre, mais justa e menos desigual. Muito obrigado”, proferiu Souza Netto.

Aos 63 anos, José Laurindo é detentor das mais altas honrarias dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como dos Conselhos, Universidades, dentre tantas renomadas instituições. É casado com Nizza Fellus Laurindo de Souza Netto com quem tem os filhos Eleonora, Lorenzo e Leonardo. Ao longo de sua carreira coleciona 20 títulos de cidadão honorário, além de inúmeros diplomas de honra ao mérito, medalhas e comendas.

Com um currículo gabaritado, possui pós-doutorado pela Universidade de Roma La Sapienza, na Itália, em programa vinculado ao Ministério da Educação, pela Capes. No biênio de 2021 à 2022, foi presidente do TJPR, bem como presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, o Consepre, entre tantos cargos que já exerceu na vida pública. É autor de mais de 30 livros, como também de diversos artigos publicados em periódicos jurídicos nacionais e internacionais.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí