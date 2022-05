Desrepeito às leis de trânsito na porta das escolas de Paranavaí gera reclamações

Com o retorno das atividades presenciais, a Ditran (Diretoria de Trânsito) de Paranavaí tem constatado um grave problema – o trânsito nos arredores das instituições de ensino (escolas e creches). Segundo os coordenadores do órgão fiscalizador, são inúmeras as solicitações e reclamações com relação ao desrespeito no trânsito nestes locais. Entre as principais infrações estão: parar em fila dupla; estacionar o carro em cima da faixa de pedestre; estacionar na faixa de embarque e desembarque, bloquear o trânsito na faixa de rolagem; e até mesmo o trânsito de veículos na contramão da direção.

“Nossos Agentes de Trânsito já realizam o trabalho de orientação nas entradas e saídas das aulas. Acontece que não existe a possibilidade de acompanhar os horários de entrada e saída de todas as instituições de ensino hoje no município. Por isso, é necessário que os pais ou motoristas sejam muito conscientes em relação ao trânsito nas portas das escolas e creches, e assumam sua responsabilidade. As instituições de ensino estão na rota de patrulhamento dos Agentes e, só no mês de maio, foram 6 Ordens de Serviço para que sejam atendidas situações específicas em determinadas escolas. Mesmo assim, continuamos a receber reclamações dos munícipes”, destaca o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Matheus Buchner.

O secretário frisa ainda que os problemas no trânsito ao redor das instituições de ensino são sempre os mesmos. “A pessoa estaciona em lugares proibidos com a justificativa de que ‘é rapidinho; só vou deixá-lo ali e já volto’. Ou então param em fila dupla, abrem a porta do carro no meio da rua para o filho descer porque ‘a fila estava grande e já estamos atrasados; é rapidinho’. Também tem aqueles que estacionam na frente da garagem de algum vizinho, já que ‘ninguém sai a essa hora mesmo; é rapidinho’. As perguntas que ficam são: o atraso pode justificar uma infração de trânsito? A pressa dos responsáveis justifica provocar acidentes? O conforto de pais/aluno justifica o incômodo dos demais condutores? O que justificaria adultos poderem descumprir regras coletivas na porta da escola de seus próprios filhos? O que eles ensinam a essas crianças?”, enfatiza Buchner.

Neste sentido, a Ditran de Paranavaí faz um apelo para que os pais ou motoristas responsáveis por deixar ou levar as crianças até a escola/creche, dirijam respeitando integralmente as leis de trânsito, ensinando as crianças desde já através do exemplo de cidadania consciente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí