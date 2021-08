O município de Paranavaí, por meio de um convênio com o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen), tem detentos em fase final de cumprimento de pena trabalhando pelo município. A iniciativa tem como intuito trabalhar o lado social, facilitando a recuperação e reinserção no mercado de trabalho.

Por meio da Unidade de Progressão de Pena (Uppar), detentos que estão em fase final do cumprimento de pena têm a oportunidade de trabalhar pelo município. Para cada três dias trabalhados há um desconto de um dia de cumprimento da pena.



Detentos trabalham na fabricação de paver em Paranavaí





Um dos serviços executados pelos detentos é na fábrica de paver do município. Há duas frentes de execução: uma na fabricação de paver e outra para assentar os blocos. Todos os trabalhados são acompanhados e coordenados por servidores do município.

“Hoje os detentos estão assentando blocos de paver no estacionamento da Guarda Municipal, que fica no Terminal Rodoviário. Esse é o primeiro trabalho, mas também vamos contar com essa mão de obra em outros locais onde houver necessidade”, explica o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí