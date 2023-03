Dia da Mulher: 77% dos servidores do município são mulheres

Um levantamento feito pelo departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Paranavaí mostrou um dado impressionante: 77% dos servidores do município são mulheres. “Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não há como negar: elas são a força que impulsiona a maioria das ações da gestão municipal”, enfatiza o prefeito KIQ.

Dos 2.426 servidores do quadro geral do município, 1.865 são mulheres. Três secretarias ficam em destaque como as que mais têm mulheres atuando. Em primeiro lugar aparece a Educação, com 1.028 servidoras (93% do quadro efetivo da secretaria); em segundo lugar a Saúde, com 564 servidores (79% do quadro efetivo da secretaria); e em terceiro lugar a Assistência Social, com 99 servidores (78% do quadro efetivo da secretaria). Coincidência ou não, as três secretarias são comandadas por mulheres: Adélia Paixão, na Educação; Andréia Vilar, na Saúde; e Maria Dêis Klososki, na Assistência Social.

Para o prefeito KIQ, “o fato das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social serem majoritariamente compostas por mulheres se deve à realidade de que as funções que elas ocupam exigem uma habilidade muito maior de lidar com crianças, com adultos, com idosos, com quem está doente, com pessoas de todas as classes sociais. E as mulheres são dotadas de um jeito especial para o trato com as pessoas, têm mais facilidade de agir com carinho, de dispensar atenção, de ouvir. Aquele instinto de proteção, de cuidado, de orientar. Temos muito orgulho de ter três secretárias municipais tão competentes e dedicadas no serviço público e de ter quase 2 mil mulheres trabalhando nos mais diversos setores da Prefeitura e servindo à população da nossa cidade com tanta integridade e excelência”, elogiou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí