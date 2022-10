Dia do Ciclista é aprovado na Câmara de Paranavaí

Desde as primeiras pedaladas, ainda na infância, a bicicleta está instaurada no imaginário popular. Quem nunca sonhou em ganhá-la de presente no aniversário, Dia das Crianças ou Natal? Ou mesmo, aguardou ansiosamente, o momento de andar sem as rodinhas.

Seja para competir, melhorar o desempenho físico e a saúde ou apenas como atividade de lazer, a bicicleta sempre ocupou um lugar de destaque, principalmente no período da pandemia da Covid-19, quando as vendas ultrapassaram significativamente, e teve a adesão de muitos novos ciclistas.

Foi pensando no grande número de adeptos, bem como nos esportistas profissionais que, a vereadora, professora Cida Gonçalves apresentou o Projeto de Lei n.º 099/2022, aprovado nesta última segunda-feira (3/10), que institui no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização de Paranavaí, o Dia Municipal do Ciclista.

“Paranavaí deve olhar para o ciclista com atenção, respeito e comprometimento na elaboração de políticas públicas. Facilitar a mobilidade, construir e manter ciclovias, além de promover eventos para conscientizar motoristas”, afirmou Cida.

A data escolhida pela propositora, dia 19 de agosto, é a mesma já instituída nacionalmente. “A bicicleta é algo que existe há mais de 200 anos, e até hoje, é considerada um meio de transporte importante quando se trata de mobilidade urbana, pois sabemos que ocupa menos espaço no trânsito e não polui”, avaliou a parlamentar.

De acordo com Gonçalves, atletas como Ana Paula Lorenzetti, Cristian Egídio, Gabriela Yumi, Rafael Gasparini, Rauny Leonardo, elevam o nome de Paranavaí em âmbito nacional e internacional.

O projeto aprovado em segunda discussão, segue agora para sanção do Executivo.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí