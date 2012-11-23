Dia do Servidor: confira como ficam os serviços públicos em Paranavaí

Postar no X
O Dia do Servidor Público é comemorado na próxima terça-feira (28). Em alusão à data, o ponto facultativo nas repartições municipais será na segunda-feira (27), conforme o Decreto Municipal nº 26.822/2024. Alguns serviços terão o funcionamento alterado, e o atendimento volta ao normal na terça-feira (28).
Serviços essenciais, como a Guarda Municipal, os cemitérios e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), funcionarão normalmente. Confira:
SAÚDE: As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) estarão fechadas, concentrando o atendimento na UBS Central, das 8h às 18h, e na UPA, que funciona 24 horas. A Farmácia do Centro atenderá das 8h às 14h.
EDUCAÇÃO: As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados na segunda-feira (27). As aulas retornam na terça-feira (28).
AGÊNCIA DO TRABALHADOR E SALA DO EMPREENDEDOR: As duas unidades estarão fechadas na segunda-feira (27), retomando o atendimento na terça-feira (28), a partir das 8h.
COLETA DE LIXO: A coleta de lixo doméstico e reciclável, além dos serviços de varrição, ocorrerá normalmente.
RESTAURANTE POPULAR: O Restaurante Popular Comida Boa funcionará normalmente durante toda a próxima semana.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí