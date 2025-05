Dia do Trabalhador: confira como ficam os serviços públicos

O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, vai alterar o funcionamento de alguns serviços municipais, conforme o Decreto Municipal nº 26.822/2024. Não haverá atendimento na quinta-feira (1º) e na sexta (2).

Serviços essenciais, como a Guarda Municipal, os cemitérios e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), funcionarão normalmente. Confira:

EDUCAÇÃO: As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados na quinta-feira (1º) e na sexta-feira (2). As aulas retornam na segunda-feira (5).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR E SALA DO EMPREENDEDOR: As duas unidades municipais estarão fechadas na quinta-feira (1º) e na sexta-feira (2), com retorno do atendimento na segunda-feira (5), a partir das 8h.

COLETA DE LIXO: A coleta de lixo doméstico, reciclável e os serviços de varrição não funcionarão na quinta-feira (1º). Os serviços serão retomados na sexta-feira (2) e seguirão normalmente nos dias seguintes.

RESTAURANTE POPULAR: O Restaurante Popular Comida Boa não funcionará na quinta-feira (1º), retomando o atendimento normal na sexta-feira (2).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí