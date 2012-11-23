Dia Mundial da Limpeza: Paranavaí segue fazendo a sua parte todos os meses

Neste sábado, 20 de setembro, será celebrado o Dia Mundial da Limpeza, um movimento cívico que já uniu mais de 211 países e territórios e mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo para um objetivo comum: limpar o planeta em um único dia. De acordo com o site worldcleanupday.org, desde 2018, mais de 114 milhões de pessoas se engajaram na causa, limpando resíduos de cidades, rios, florestas e comunidades que são impactados diretamente pelo descarte inadequado e afetam o meio ambiente e a vida humana.

Paranavaí mais uma vez marca presença nesse movimento global, mantendo o compromisso com a consciência ambiental e o cuidado coletivo. A cidade realiza mutirões de limpeza todos os meses.

Neste edição, o mutirão ocorrerá nas proximidades do conhecido “Buracão do Jardim São Jorge”, abrangendo as ruas Riachuelo, Barão do Rio Branco e Francisco Gomes de Lima, com a participação de servidores da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“Ações como os mutirões mensais de limpeza realizados em Paranavaí representam esse compromisso permanente. Mais do que um evento pontual, são demonstrações concretas de respeito e responsabilidade com as futuras gerações”, declarou o secretário de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí