Dias 1º e 2 de junho tem Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico no Centro de Eventos

O município, através da Secretaria de Meio Ambiente, está organizando mais uma campanha para coletar lixo eletrônico (e-lixo) em Paranavaí na próxima semana. O objetivo da campanha é coletar materiais que não sejam mais utilizados pela população e descartar de maneira correta. A ação está marcada para os dias 1º e 2 de junho (quarta e quinta-feira), no Centro de Eventos, das 8h30 às 16h30.

O e-lixo, como é chamado, é considerado um grande problema para o meio ambiente e para a saúde. Estes produtos são constituídos por materiais que possuem metais pesados altamente tóxicos, denominados vilões silenciosos. Se descartados incorretamente, estes equipamentos possuem substâncias químicas em suas composições que podem provocar contaminação do solo, do ar e da água.

Serão coletados os seguintes itens: aparelhos de DVD, aparelhos de fax, aparelhos de som, aparelhos de controle de vídeo game, aquecedores, ar condicionado, baterias de celular, cabos, caixa de som, carregadores, CD ROM, celular, central telefônicas, chapinhas, computadores, placa mãe, placa de vídeo, placa de computadores, conectores, copiadoras, CPU, HD, estabilizadores, fios, fontes, impressoras, máquinas fotográficas, memórias, moldem, monitor CRT e LCD, mouse, no breaks, notebook e pen drives.

A Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico em Paranavaí é uma parceria com o IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e Governo do Estado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí