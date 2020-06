Ditran alerta: andar na contramão para desviar de quebra-molas é infração grave

Esta semana, os agentes da Ditran (Diretoria de Trânsit) estiveram nos períodos da manhã e tarde fazendo fiscalização e orientação na Avenida Gabriel Esperidião, onde uma nova ciclofaixa de aproximadamente 2km de extensão com duplo sentido de circulação, foi implantada recentemente. Segundo a Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito (Seprovpat), o município tem recebido várias denúncias, não só de veículos invadindo e transitando na ciclofaixa, mas, principalmente, de motoristas trafegando na contramão para desviar dos quebra-molas ao longo da Avenida.



Fiscalização do DITRAN na Gabriel Esperidião





“É importante que os motoristas saibam que transitar pela contramão de direção em via de duplo sentido de circulação, por qualquer motivo que seja, é infração grave (5 pontos) e pode gerar multa de R$ 195,23 prevista no art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro). Os agentes de trânsito têm fiscalizado essas situações e estão habilitados a notificar os motoristas que cometerem essas infrações, se necessário”, explica o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan.

No caso específico da Avenida Gabriel Esperidião, vale lembrar que transitar com veículo em ciclovias/ciclofaixas é infração gravíssima (7 pontos) multiplicável por três, e o valor da multa é de R$ 880,41 (art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí