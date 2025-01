Ditran estuda melhorias no acesso à UPA

A Diretoria de Trânsito de Paranavaí (Ditran) está desenvolvendo um estudo para melhorar o acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, atendendo a uma solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é garantir mais eficiência no trânsito local, especialmente para casos de urgência e emergência.

Na última terça-feira (14), o secretário de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti, e o diretor de Trânsito, Carlos Fujimori, visitaram a unidade e apresentaram o projeto à diretora da UPA, Simone Baggio. O plano inclui a readequação da rua e da calçada, além da criação de um espaço exclusivo para estacionamento e entrada de ambulâncias em situações de emergência.

“A presença de um semáforo e o alto fluxo de veículos na região dificultam o acesso das ambulâncias à UPA, o que motivou um estudo técnico em colaboração com outras secretarias para solucionar o problema rapidamente”, disse Giandotti.

A expectativa é que as obras comecem ainda no primeiro semestre do ano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí