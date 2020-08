A Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, por meio da Diretoria de Trânsito (Ditran), realizou nos últimos dois meses de junho e julho diversos serviços para melhorar o fluxo de veículos nas ruas de Paranavaí. Foram feitas construções e pinturas de redutores de velocidade (quebra-molas) e pintura de faixas de pedestres.



Ditran executou melhorias em diversas ruas de Paranavaí - Avenida Tancredo Neves





“Estamos executando um cronograma de obras que visa a melhoria de diversas ruas de Paranavaí. Com as vias bem sinalizadas, redutores do tamanho adequado e nos locais corretos, o fluxo de veículos melhora significativamente. Nossos servidores têm trabalhado constantemente para deixarmos nossa cidade ainda melhor”, disse o secretário Jeferson Cattelan.



Ditran executou melhorias em diversas ruas de Paranavaí - PR-492





Confira um resumo dos serviços executados nos meses de junho e julho pela Ditran:

- Pintura de redutores de velocidade na Rua Capitão Telmo Ribeiro, Avenida Gabriel Esperidião;

- Pintura das faixas de pedestres e redutores de velocidade das avenidas Martin Luther King e Parigot de Souza e ruas Bahia, Antônio Felipe, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paulo Antônio Costa;

- Construção e pintura de redutores de velocidade nas ruas Malvina Vicente Danelute (em frente ao CMEI do Distrito do Sumaré), Mirassol (em frente à escola municipal do Distrito do Sumaré), Avenida Mauá (Morumbi), Avenida Tancredo Neves (em frente a UPA), PR-492 (Três Conjuntos) e ruas Amador Aguiar, Honorato Terto Rodrigues, Vista Alegre, Flauzina Dias Viegas;

- Conserto de redutor de velocidade na Rua Guaporé (em frente ao Teatro Municipal);

- Troca de placas de trânsito nas avenidas Tancredo Neves, Paraná, Distrito Federal e Gabriel Esperidião e nas ruas Souza Naves, Bahia, Honorato Terto Rodrigues, Manoel Ribas, Marechal Cândido Rondon, Minas Gerais, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Antônio Felipe, Guaporé e Getúlio Vargas;

- Implantação de vaga e placa de 15 minutos na Rua Souza Naves.



Ditran executou melhorias em diversas ruas de Paranavaí - Rua Guaporé





Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí