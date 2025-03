Ditran inicia remoção de veículos abandonados em Paranavaí

A Diretoria de Trânsito (Ditran) de Paranavaí iniciou, nesta sexta-feira (28/3), a remoção de veículos abandonados nas ruas da cidade. A ação ocorre após o prazo de 15 dias concedido pelo município para que os proprietários regularizassem a situação.

De acordo com o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Ademir Giandotti, aproximadamente 120 veículos estavam em situação de abandono. Até o momento, 40 foram retirados pelos próprios donos.

“Até o final do mês de maio, todos os veículos serão removidos. Eles estão sendo encaminhados para um pátio do município, onde os proprietários poderão procurar a Ditran para regularização. Caso isso não ocorra, após 90 dias, esses veículos serão levados a leilão”, explicou.

Além da questão legal, a remoção dos veículos abandonados é fundamental para a saúde pública. “Muitos desses carros estão sem vidros e acumulam lixo em seu interior, tornando-se potenciais criadouros do mosquito da dengue. Além disso, podem representar riscos à segurança no trânsito, aumentando as chances de acidentes”, concluiu Giandotti.

A operação da Ditran cumpre a Lei Municipal 5.058/2021, que prevê a remoção de veículos abandonados para garantir a limpeza e a organização da cidade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí