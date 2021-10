Ditran passa a usar sistema de Gestão Eletrônica de Processos

O município de Paranavaí começa a utilizar a partir desta semana um novo sistema que vai facilitar os trabalhos da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito. Com o intuito de implantar um sistema que agilize o atendimento do público através da automação e digitalização, o Geproc será mais uma ferramenta de tecnologia a favor da população.

O Geproc (Gestão Eletrônica de Processos) deverá ser utilizado para os procedimentos de indicação de condutor e defesa prévia. O novo sistema é uma solução desenvolvida para órgãos autuadores integrantes no Sistema Nacional de Trânsito que reduz a gestão do papel evitando extravios e facilita a instrução de processos e análises, disponibilizando indicadores de gestão e agilizando o fluxo de processos de recursos.

A Celepar, por meio de seus colaboradores, esteve presente na Diretoria de Trânsito de Paranavaí (Ditran) acompanhando e auxiliando no treinamento dos atendentes. “Também tivemos a parceria da Celepar na reorganização do trabalho interno em relação as infrações de competência do Município de Paranavaí e buscamos durante este processo soluções tecnológicas inovadoras, como: o acionamento direto das digitalizadoras; a comparação de assinaturas usadas nas CNHs com as usadas nas indicações de condutor”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan.

Como fazer – Para incluir a defesa prévia, indicar o condutor e solicitar informações sobre o auto de infração de forma on-line, cada pessoa terá que criar um cadastro no PIÁ (Paraná Inteligência Artificial), pelo site https://www.pia.pr.gov.br/.

Após o cadastro e logado em seu usuário, o portal disponibiliza uma série de serviços relacionados ao Estado do Paraná. Na “Guia de serviços”, há a aba “transporte e trânsito”. Em seguida, o condutor deve clicar em “multas”.

A partir daí, o condutor deve localizar o serviço de seu interesse para que seja direcionado ao preenchimento dos formulários. As orientações detalhadas serão encontradas no próprio portal.

O condutor poderá apresentar recurso de multas de trânsito municipais, indicar o condutor e solicitar cópias e informações sobre autos de infração.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí