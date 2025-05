Ditran realiza blitze educativas durante o Maio Amarelo

Em alusão ao Maio Amarelo, campanha nacional de conscientização para um trânsito mais seguro, a Diretoria de Trânsito (Ditran), com apoio da Guarda Municipal de Paranavaí, irá promover blitze educativas em pontos estratégicos da cidade nos dias 14, 15 e 16 de maio.

Durante as ações, agentes de trânsito estarão distribuindo panfletos e orientando motoristas e motociclistas sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito. Entre os temas abordados estão o uso obrigatório do cinto de segurança e do capacete, o respeito ao limite de velocidade, a prioridade ao pedestre, entre outros.

A programação das blitze será a seguinte:

14 de maio (quarta-feira), na Rua Luís Spigolon, ao lado da Praça dos Pioneiros.

15 de maio (quinta-feira), na Avenida Paraná, em frente ao Fórum.

16 de maio (sexta-feira), na Rua Bahia, em frente ao Colégio Estadual Newton Guimarães/Escola Municipal Cecília Meireles.

De acordo com a Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito (Seprovpat), as principais causas de acidentes de trânsito em Paranavaí são:

Excesso de velocidade, especialmente em vias como a Avenida Heitor Furtado.

Uso de celular ao volante, que causa distrações e aumenta o risco de colisões.

Desrespeito à sinalização e aos semáforos, como conversões proibidas e avanço de sinal.

Infrações em áreas escolares, como fila dupla e estacionamento irregular.

Uso indevido de patinetes elétricos, com usuários sem capacete e desrespeitando normas.

Alta incidência de acidentes com motociclistas, que representam a maioria das vítimas graves.

Conversões irregulares e cruzamentos perigosos, com destaque para pontos críticos na Avenida Heitor Furtado.

Estacionamento irregular, que compromete a fluidez do tráfego e a segurança viária.

