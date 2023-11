Ditran realiza mudanças no sentido das ruas Rio Grande do Sul e Mato Grosso

O município de Paranavaí, por meio da Diretoria de Trânsito (Ditran), executou mudanças no sentido de duas ruas da cidade. A alteração tem como objetivo inibir condutas dos motoristas que colocam em risco o trânsito seguro nas vias de Paranavaí, bem como atender ao fluxo de veículos que vem aumentando a cada ano na cidade.

Portanto, duas ruas a partir de hoje passam a ter sentido único nos seguintes trechos:

Rua Rio Grande do Sul: no trecho entre Rua Souza Naves e a Rua Marechal Cândido Rondon.

Rua Mato Grosso: no trecho entre a Avenida Tancredo Neves e a Rua Josias Soares de Lima.

“Instituímos o sentido único nesses trechos visando garantir a segurança, evitar o cometimento de infrações e observado as situações que ocorrem diariamente nessas vias. Buscamos com essas alterações melhorar o fluxo, reduzir congestionamentos e otimizar o uso da infraestrutura viária. Assim, conseguiremos reduzir riscos e melhorar as condições de tráfego”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Airton de Melo Gonçalves.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí