Ditran vai realizar mudança no sentido da Rua João Silvestre

O município de Paranavaí, por meio da Diretoria de Trânsito (Ditran), vai alterar o sentido da Rua João Silvestre, que fica no Jardim Ipê. A mudança terá validade a partir da próxima terça-feira, dia 30 de janeiro, e será feita no trecho compreendido entre as ruas Luís Zaros e Takeshi Mitsuyasu.

Portanto, um trecho da Rua João Silvestre passará a ter sentido único na próxima semana. “Buscamos com essas alterações melhorar o fluxo e reduzir congestionamentos, assim, conseguiremos reduzir riscos e melhorar as condições de tráfego”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Airton de Melo Gonçalves.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí