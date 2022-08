Domingo no Museu terá atividades culturais especiais em comemoração ao Dia do Artista

A Mostra de Artes Cidade Poesia, que está acontecendo durante todo o mês de agosto na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade, terá uma programação especial neste domingo, dia 28. A partir das 15h haverá atividades recreativas, brincadeiras tradicionais, espaço de leitura, contação de histórias, apresentações culturais e abertura do Histórico, Antropológico e Etnográfico para visitação. As ações serão realizadas durante o Domingo no Museu, edição especial em comemoração ao Dia do Artista.

E para completar a programação, a Orquestra Municipal de Paranavaí fará o sexto concerto da temporada 2022, tocando grandes sucessos da música vocal e instrumental. Com uma mistura de jazz e música popular, o repertório inclui: Black is Beautiful (Marcos Valle), Shallow (Lady Gaga), Over the Rainbown (Harold Arlen), How Deep is Your Love (Barry Gibb), Sky Fall (Adele), Este seu olhar (Tom Jobim) e seleção de músicas de Roberto Carlos.

