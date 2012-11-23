Dr. Leônidas recebe Título de Cidadão Honorário de Paranavaí

A trajetória de quase três décadas dedicada à saúde, à vida pública e ao desenvolvimento regional foi reconhecida oficialmente pela Câmara Municipal de Paranavaí na noite desta segunda-feira (1º). Em sessão solene, os vereadores entregaram o Título de Cidadão Honorário ao deputado estadual e médico cirurgião Dr. Leônidas Fávero Neto.

A honraria, proposta pela vereadora professora Cida Gonçalves e aprovada por unanimidade pelo Legislativo, reuniu autoridades municipais, estaduais e regionais, além de familiares, amigos e profissionais da área da saúde.

“Leônidas não nasceu em Paranavaí, mas escolheu esta terra para construir sua vida, sua família, sua carreira e seu propósito. E a verdade é que Paranavaí também o escolheu. Hoje, esta cidade entrega mais do que um título: entrega gratidão, reconhecimento e carinho”, afirmou professora Cida destacando a forte ligação construída entre o parlamentar e o município ao longo dos anos.

O prefeito Maurício Gehlen enalteceu a contribuição de Leônidas para Paranavaí e toda a região Noroeste.

“Paranavaí está muito feliz por receber você oficialmente como cidadão honorário. Você construiu sua história aqui e nossa cidade é muito grata por tudo o que fez e continua fazendo. É com representantes como você, na Assembleia Legislativa, que as coisas acontecem no município, na região e no Paraná [...] você tem um futuro brilhante pela frente para ajudar o Paraná a se desenvolver cada vez mais. Esta homenagem orgulha não apenas a gestão municipal, mas toda a população de Paranavaí”, disse.

Presente à solenidade, o deputado federal Tião Medeiros ressaltou o compromisso do homenageado com o serviço público e o cuidado com as pessoas.

“O propósito de cuidar das pessoas está no DNA do Leônidas. Primeiro como médico, depois como vereador e agora como deputado estadual. Ele escolheu servir à comunidade e colocou sua vida à disposição das pessoas [...] abrir mão de uma carreira consolidada na medicina para se dedicar à vida pública exige coragem e espírito de serviço. Leônidas tem sido um deputado com muito mais acertos do que erros e inspira todos nós pelo propósito de servir”, declarou.

Emocionado, Dr. Leônidas relembrou sua chegada a Paranavaí em 1998 para atuar na Santa Casa e afirmou que o reconhecimento representa um dos momentos mais marcantes de sua trajetória.

“Receber este título não é apenas uma homenagem. É o fechamento de um ciclo. O pertencimento e o amor por esta cidade ficam estampados agora neste momento. Eu sou muito grato por este reconhecimento [...] Foi aqui que cresci, estudei, construí amizades, formei minha carreira e aprendi valores que carrego até hoje. Sempre fui um defensor desta cidade, mas não podia dizer que era paranavaiense. Agora posso falar com orgulho: sou paranavaiense de fato e de direito.”

Ao recordar os anos dedicados à medicina, Leônidas destacou a importância da Santa Casa em sua formação humana e profissional.

“Foi aqui que aprendi que medicina não é apenas técnica. Medicina é presença, responsabilidade e compromisso com as pessoas. Aprendi que o importante não é apenas ser feliz, mas fazer o bem. É isso que realmente nos faz felizes.”

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia ocorreu quando o parlamentar agradeceu aos familiares, amigos e todos que estiveram sempre ao seu lado, em especial à companheira, Simone Baggio, pelo apoio recebido em momentos decisivos de sua vida, que se estendeu até em um pedido de casamento. E finalizou: “Recebo este Título de Cidadão Honorário com o coração cheio de gratidão. O mais importante não é o cargo ou o reconhecimento, mas saber que pude gerar impacto positivo na vida das pessoas. E hoje posso dizer em alto e bom som: eu sou paranavaiense.”

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí