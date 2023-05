Duas empresas são habilitadas na licitação da Vila Gastronômica

A licitação para ocupação dos quiosques da Vila Gastronômica, localizada na Praça dos Pioneiros, em Paranavaí, terminou com duas empresas habilitadas a usufruírem do local. Outras duas empresas foram inabilitadas por falta ou erro de documentação, mas entraram com recurso e possuem prazo de cinco dias para regularizarem a situação.

Os quiosques são de pouco mais de 13 m² e serão cedidos por 2 anos, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos até o prazo de 10 anos. A destinação dos quiosques é para exploração no ramo alimentício e de bebidas.

As empresas Tenshin Ltda e Cervejaria Paraíso Indústria e Comércio de Bebidas Ltda foram habilitadas e poderão ocupar os quiosques em breve. “Temos certeza que as empresas que se instalarem ali terão retorno por conta de sua localização. A Praça dos Pioneiros é muito bem frequentada pela população de Paranavaí. Esse é mais um passo importante na nossa economia, gerando oportunidades e possibilitando que nossos empresários tenham espaço para crescer”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí