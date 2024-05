Durante Assembleia Itinerante, município pleiteia R$ 10 milhões para pavimentação da Estrada do Dute

Na tarde deste sábado (25/5), aconteceu a 13ª Sessão Solene do projeto Assembleia Itinerante, com a presença de vários deputados estaduais que vieram a Paranavaí para receber demandas das lideranças da região Noroeste. Durante a Sessão Solene, o vice-prefeito Pedro Baraldi apresentou à Assembleia um projeto de quase R$ 10,5 milhões reivindicando a pavimentação da Estrada do Dute, antiga estrada que liga Paranavaí a São João do Caiuá. A equipe da Assembleia Legislativa está participando da 52ª ExpoParanavaí com um estande montado para receber a população.

“Hoje Paranavaí está em festa com a realização da Assembleia Itinerante em nossa cidade. Este é um momento de apresentar demandas e estamos muito felizes por entregar um pleito da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a Sociedade Rural, para a pavimentação de mais de 6km da PV-002, a Estrada Pioneiro Ravedute Jesus de Souza, que passa pela Vila Rural São João. Serão praticamente R$ 10 milhões em recursos do Estado e mais meio milhão de contrapartida do município. Está é uma das estradas mais importantes do município na rota de transporte de leite, laranja e para a agropecuária em geral. É uma estrada que tem grande utilidade para o desenvolvimento econômico do município e estamos apresentando este projeto para sanar problemas e garantir a trafegabilidade em qualquer período do ano. O Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento já se comprometeu conosco neste projeto e agora precisamos do apoio da Assembleia Legislativa para essa obra tão importante”.

Baraldi lembrou ainda que, através da parceria com o Governo do Estado “várias fronteiras estão sendo abertas no Turismo, a exemplo da Estrada Cristo Rei, que liga Paranavaí ao Rio Paranapanema. Hoje nós temos três obras de pavimentação naquela estrada, uma pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e duas pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. Essas três obras somam R$ 21 milhões, sendo R$ 12,5, milhões provenientes do Governo do Estado e R$ 8,5 milhões em recursos próprios do município. Já temos mais R$ 10 milhões destinados pelo deputado Tião Medeiros para a continuidade das obras nessa estrada, e também temos programada a pavimentação de 2km da Rota Queijo”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí